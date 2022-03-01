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Несколько зарубежных рок-групп отменили свои концерты в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Несколько зарубежных рок-групп отменили свои концерты в Москве
Фото: EPA

Британская музыкальная рок-группа Franz Ferdinand отменила концерт в Москве 1 июля из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в концертном агентстве SAV Entertainment во вторник, 1 марта.

Организаторы попросили слушателей обращаться по вопросам возврата билетов в места их приобретения.

Также американская группа The Killers отказалась выступать на фестивале Park Live в столице 16 июля. Также в Москву не приедут рок-группы Green Day и Imagine Dragons, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что рок-музыкант Игги Поп отменил выступление на фестивале Park Live в Москве в текущем году.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

В этот же день стало известно, что Netflix перестанет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, вопреки требованию законодательства РФ.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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