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Игги Поп отказался выступать на фестивале Park Live в Москве в этом году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Игги Поп отказался выступать на фестивале Park Live в Москве в этом году
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Американский рок-музыкант Игги Поп отказался выступать на фестивале Park Live в Москве в текущем году. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Выступление певца должно было состояться 10 июля.

— Билеты, купленные на 10 июля 2022 года, останутся действительны на будущее выступление артиста, которое, мы верим, обязательно состоится, — говорится в сообщении организаторов фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

В этот же день стало известно, что Netflix перестанет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, вопреки требованию законодательства РФ.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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