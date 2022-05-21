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Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» стартует 27 мая

Лейла Алиева
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Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» стартует 27 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» стартует с 27 мая и будет идти 10 дней. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Шестой гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» приглашает любителей готовить и гурманов. С 27 мая по 5 июня открыты 23 фестивальные площадки по всему городу. Специальное меню в дни фестиваля предложат более 500 столичных ресторанов. Фестиваль поддерживают более 3000 магазинов и более 60 столичных рынков и ярмарок, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Различные виды охлажденной рыбы: белый и постный судак, карп, толстолобик, щука будут доставлены производителями из Астрахани, а с Дальнего Востока прибудут гребешки, тающий во рту краб и ароматные креветки.

При этом из Мурманска привезут палтуса, а форель — из Карелии.

Кроме того, рестораторы во время фестиваля предложат своим гостям попробовать черную треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях. Истинных гурманов могут порадовать оригинальные сеты — крымская устрица с садовой земляникой, сашими из сахалинского морского гребешка с малиной и мурманская треска по-лигурийски.

Также на сценах выступят музыкальные коллективы, пройдут танцевальные мастер-классы, которые помогут освоить новые движения и зарядиться позитивом.

Мероприятие пройдет на Рыбном рынке на переходе от площади Революции к Манежной площади.

В рамках фестиваля пройдет заплыв на SUP-бордах. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.

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