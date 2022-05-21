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Столичные службы занялись благоустройством возле станции МЦД-4 «Мещерская»

Араз Салехов
Город
Столичные службы занялись благоустройством возле станции МЦД-4 «Мещерская»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с благоустройством территории возле станции «Мещерская» Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в субботу, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут от реконструируемой станции МЦД-4 «Мещерская» к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево на западе столицы, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд. Так, в ходе работ столичные службы приведут в порядок и расширят существующие тротуары, а также обустроят новые. Помимо этого, они собираются заняться обновлением дорожных покрытий.

Напомним, что работы по благоустройству дворов начались во всех округах Москвы. В ходе работ специалисты обновят дорожно-тропиночную сеть и покрытие проездов, отремонтируют детские и спортивные площадки, установят скамейки, опоры освещения, озеленят территории и оборудуют воркаут-зоны там, где это возможно.

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