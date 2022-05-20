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Работы по благоустройству дворов в полном объеме стартовали во всех округах Москвы

Георгий Соланович
Город
Работы по благоустройству дворов в полном объеме стартовали во всех округах Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Работы по благоустройству дворов начались во всех округах Москвы. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— Всего в этом году приведем в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, специалисты обновят дорожно-тропиночную сеть и покрытие проездов, отремонтируют детские и спортивные площадки, установят скамейки, опоры освещения, озеленят территории и оборудуют воркаут-зоны там, где это возможно.

В Telegram-канале городского хозяйства напомнили, что в 2021 году рабочие в общей сложности благоустроили четыре тысячи дворов.

18 мая сообщалось, что специалисты в рамках работ по сохранению и восстановлению природной территории Битцевского леса на площади создаваемого рекреационного центра «Двор в лесу» начали работы по устройству скейт-парка.

Благоустройство дворы столицы Москва
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