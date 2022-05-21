Первые утята появились на прудах Битцевского леса

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты Мосприроды рассказали о появлении первого в этом году утиного семейства на прудах Битцевского леса. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Из нескольких видов уток, гнездящихся в столице, раньше всех выводят свое потомство кряквы. Это самая многочисленная и одна из самых крупных уток. Эти пернатые уже давно стали для москвичей привычными соседями. Они встречаются практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы, и многие из них остаются здесь на зимовку, — говорится в сообщении.

Такие утята в большинстве своем питаются мелкими беспозвоночными. Иногда можно наблюдать, как они забавно охотятся за теми, кто летает над поверхностью воды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно о возвращении огарей на природные территории Москвы после зимы. Их заметили в дендропарке в Бирюлеве, в природно-историческом парке «Останкино», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и Терлецком лесопарке.

Огари представляют собой крупных ярко-рыжих птиц с черными перьями на крыльях и хвосте.