Андрей Бочкарев оценил готовность нового участка Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Общестроительная готовность нового участка Сокольнической линии столичного метрополитена до станции «Новомосковская» составляет 43 процента. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке продления Сокольнической ветки от «Коммунарки» до станции «Новомосковская» в настоящее время завершаются работы по сооружению котлованов, ведется сооружение основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. На сегодняшний день работы выполнены на 43 процента, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что протяженность нового участка составляет 2,4 километра. По его словам, рядом с объектом идет сооружение участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» до улицы Поляны.

Также стало известно о начале основных работ, связанных со строительством электродепо «Саларьево» для обслуживания Сокольнической линии столичного метрополитена. Так, площадь объекта, на котором идет строительство, составляет 15 гектаров.