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Москва сдаст в аренду два помещения для создания культурно-досуговых центров

Араз Салехов
Город
Москва сдаст в аренду два помещения для создания культурно-досуговых центров
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столица путем проведения торгов сдаст в аренду два участка под капитальное строительство культурно-досуговых центров на юге и юго-западе города. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня город предлагает земельные участки на Каширском и Варшавском шоссе. Площадь и функциональное назначение лотов позволят инвесторам реализовать масштабные проекты по созданию развлекательных, культурно-досуговых и торговых центров, — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что участниками события могут стать предприниматели и физические лица. Так, на земельных участках смогут появиться музеи, галереи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, а также кафе и рестораны, спортивные комплексы и парковки.

Принятие заявок пройдет до 10 июня, а аукционы состоятся 15 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о сдаче в аренду 24 нежилых помещений по льготной ставке. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с победителями торгов заключат контракты на десять лет. Предприниматели смогут использовать полученные в аренду объекты под разные коммерческие цели.

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