Москвичам рассказали о главных событиях недели в соцсфере города

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителям города рассказали о главных событиях недели в социальной сфере города. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москва начала прием заявок на участие в программе господдержки компаний и горожан на рынке труда. В нее входят организация временных и общественных работ, обучение сотрудников, находящихся под риском увольнения, а также их адаптация на новом рабочем месте. Прошедшие отбор работодатели смогут получить гранты в форме субсидий, — говорится в сообщении.

Также сегодня исполнился ровно год со дня основания кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Помимо этого, после завершения капитального ремонта в Боткинской больнице начал работу обновленный паллиативный центр.

Более подробную информацию о событиях этой недели можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 20 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о появлении в 70 столичных центрах госуслуг нового сервиса, с помощью которого горожане могут получить индивидуальные рекомендации о сбалансированном питании после обследования.