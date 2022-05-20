Москвичам рассказали о появлении нового сервиса в 70 центрах госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 70 столичных центрах госуслуг появился новый сервис, с помощью которого горожане могут получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию после обследования. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В 70 центрах госуслуг москвичи могут воспользоваться современными диагностическими комплексами <...> Теперь после проверки организма и анализа его показателей для горожан сформируются персональные рекомендации по сбалансированному питанию — подробное меню на семь дней с расчетом КБЖУ и даже с рецептами. Их можно отправить себе на почту. Мы надеемся, что это поможет еще большему числу горожан придерживаться здорового образа жизни, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что данная технология учитывает данные, полученные в результате первичного обследования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Ракова рассказала, что за первую неделю работы павильонов «Здоровая Москва» их посетило более двадцати тысяч человек. По ее словам, в павильонах была расширена программа обследований, что в свою очередь дает возможно выявить заболевания человека. Она включает в себя более 11 исследований, которые направлены на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.