Москвичам рассказали о работе Дарвиновского музея в ходе акции «Ночь в музее»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

В субботу, 21 мая, в Государственном Дарвиновском музее пройдет ежегодная акция «Ночь в музее», в ходе которой жители города и гости столицы смогут изучить огромное количество экспонатов музея. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В фондохранилище Дарвиновского музея более 400 тысяч экспонатов. Среди них скелет вымершего дронта, рога беловежского зубра и чучело медведя, которое стояло в дореволюционном трактире, — говорится в сообщении.

Так, сегодня без регистрации можно будет посетить программу на крыше музея. В 18:00 начнется танцевальный перформанс Por Segiriiya. В 18:30 выступит дуэт Jo Kanoe, в 19:45 — певец и композитор Михаил Глебов. В 20:45 свою программу представит группа «Мэнсон Флетчер».

Главным событием акции в Дарвиновском музее станет выставка «Москва. Среда обитания». Более подробную информацию о работе музея можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в акции «Ночь музеев» примет участие филиал Музея Победы — Музей главных оружейных реликвий армии («Г.О.Р.А.»). Вход на территорию филиала будет бесплатным с 17:00, при этом «Г.О.Р.А.» продлит свою работу до 22:00.