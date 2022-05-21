МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США

Фото: МИД РФ

МИД России опубликовал список из 963 граждан Соединенных Штатов, которым в качестве ответной меры на постоянной основе запрещен въезд в РФ.

— В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе, — говорится на сайте дипведомства.

В МИД также отметили, что все действия Вашингтона, направленные против Москвы, «будут и впредь получать должный отпор». При этом в министерстве подчеркнули, что контрсанкции несут вынужденный характер и вводятся с целью заставить США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

На сайте ведомства резюмировали, что ограничительные меры РФ направлены отнюдь не на американский народ, а на правительство Штатов и тех, «кто их обслуживает».

До этого сообщалось, что Россия в качестве ответной меры расширила санкции против канадских граждан: в список попали супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками страны.