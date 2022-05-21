Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США

Георгий Соланович
В мире
МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США
Фото: МИД РФ

МИД России опубликовал список из 963 граждан Соединенных Штатов, которым в качестве ответной меры на постоянной основе запрещен въезд в РФ.

— В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе, — говорится на сайте дипведомства.

В МИД также отметили, что все действия Вашингтона, направленные против Москвы, «будут и впредь получать должный отпор». При этом в министерстве подчеркнули, что контрсанкции несут вынужденный характер и вводятся с целью заставить США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

На сайте ведомства резюмировали, что ограничительные меры РФ направлены отнюдь не на американский народ, а на правительство Штатов и тех, «кто их обслуживает».

До этого сообщалось, что Россия в качестве ответной меры расширила санкции против канадских граждан: в список попали супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками страны.

контрсанкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте