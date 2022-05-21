МИД закрыл въезд в Россию супруге премьер-министра Канады Трюдо и еще 25 канадцам

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Россия в качестве ответной меры расширила санкции против канадских граждан: в список попали супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками страны. Об этом сообщили в МИД РФ в субботу, 21 мая.

— В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что Канада внесла в санкционные списки 14 граждан России. В перечень также вошли бизнесмены и их семьи. Так, Оттава объявила о введении запрета на экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования на территорию России. Помимо этого, введен запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России.

21 апреля Министерство иностранных дел страны расширило санкции против американских граждан, в него попали вице-президент США Камала Харрис и глава Meta* Марк Цукерберг.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.