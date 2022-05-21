Премьер Венгрии сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой

Фото: Администрация президента РФ

Венгрия не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в субботу, 21 мая.

— Венгрия не согласна с Брюсселем в неразумных и неприемлемых мерах против России, которые привели бы к росту цен, голоду и невиданной массовой миграции. Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении Москвы, потому что они сродни атомной бомбе, — заявил Орбан.

Венгерский премьер также обратился к Вучичу. Он отметил, что стране тяжело, так как она является членом Евросоюза.

Орбан заключил, что в этом году героями будут работники сельского хозяйства, потому что именно голод может вызвать волну миграции, которая сметет все страны, стоящие на ее пути, передает РИА Новости.

19 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России.