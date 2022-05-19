Медведев пообещал ЕС «сочный сорняк» без пшеницы из России

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Лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в четверг, 19 мая.

— Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты, — сказал политик.

Однако сейчас, по словам Медведева, Запад «дал задний ход», так как из-за антироссийских санкций возможность продовольственного кризиса в Европе выросла в несколько раз. Зампред Совбеза призвал ЕС «слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл».

При этом Медведев подчеркнул, что Россия готова в полном объеме выполнять контрактные обязательства, но «спасать» Европу, которая сама вводит ограничительные меры против РФ, Москва не собирается. Медведев в Telegram-канале резюмировал, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить продовольствием своих граждан.

До этого помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в конце 2022 года может наступить глобальный кризис в продовольственном секторе. По его словам, перед Россией стоит задача не пострадать от этих изменений. Орешкин отметил, что причиной кризиса может стать рост цен на пшеницу из-за политики Вашингтона.