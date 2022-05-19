Орешкин спрогнозировал глобальный голод к концу текущего года

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Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в конце 2022 года может наступить глобальный кризис в продовольственном секторе. Такое мнение он выразил в четверг, 19 мая.

По его словам, перед Россией стоит задача не пострадать от этих изменений.

Орешкин отметил, что причиной кризиса может стать рост цен на пшеницу из-за политики Вашингтона.

— Примерно до 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста, — напомнил помощник российского лидера.

Он заключил, что Америка на 60 процентов несет ответственность за рост цен на зерно, передает газета «Известия».

2 мая глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик рассказал, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могли вывезти из страны.

18 мая Украина приняла решение вывезти свои резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы в Европу под давлением Европейского союза. Об этом рассказал бывший сотрудник гавани. По его словам, киевская власть решилась на вывоз зерна, несмотря на угрозу дефицита товара.