Мурашко заявил об отсутствии случаев заражения обезьяньей оспой в России

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В России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 21 мая.

— В России случаев заражения (обезьяньей оспой — прим. «ВМ») нет, — сказал глава Минздрава.

По его словам, в случае обращения зараженного человека российские врачи смогут выявить и вылечить инфекцию, все необходимое для этого «в медицинских организациях присутствует». Главное здесь — вовремя обратиться за диагностикой, отметил министр.

Мурашко также напомнил, что вакцинация от оспы обезьян была обязательна в СССР до 1980 года, так что определенный иммунитет к болезни у россиян уже есть.

Министр заключил, что по путям передачи и проявлению обезьянья оспа схожа с воздушно-капельными инфекциями, однако отличительной чертой болезни являются кожные проявления, передает ТАСС.

До этого главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о маловероятности появления пандемии оспы обезьян, так как при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается.