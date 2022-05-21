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Эксперт заявил о маловероятности возникновения пандемии оспы обезьян

Араз Салехов
Общество
Эксперт заявил о маловероятности возникновения пандемии оспы обезьян
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вероятность возникновения пандемии оспы обезьян маловероятна, поскольку при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю, — отметил он.

По его словам, мировое сообщество достаточно хорошо изучило оспу обезьян, в связи с чем развитие крупных пандемий невозможно. Однако эксперт добавил, что передача вируса от животного к человеку имеет более тяжелые последствия для последнего, чем при передаче от человека к человеку, сообщает ТАСС.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 20 мая, созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем. Чаще всего оспой обезьян болеют дети в Африке.

Представители научного центра «Вектор» рассказали, что летальность вируса обезьяньей оспы составляет от 1 до 11 процентов.

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