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В центре «Вектор» назвали процент летальности от оспы обезьян 

Полина Долганова
Общество
В центре «Вектор» назвали процент летальности от оспы обезьян 
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Летальность вируса обезьяньей оспы составляет от 1 до 11 процентов. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в научном центре «Вектор».

Уточняется, что в некоторых случаях заболевание может приводить к тяжелому лечению.

— Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11 процентов, — цитирует сообщение центра РИА Новости.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, которое чаще всего фиксируется в африканских странах. Россиянам она не грозит, так как большинство жителей страны вакцинированы от нее. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Алексей Коновалов.

По словам эксперта, симптомы заболевания напоминают по своей характеристике натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.

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