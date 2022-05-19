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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

Полина Долганова
Общество
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 19 мая.

В Роспотребнадзоре уточнили, что к настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

В пресс-службе ведомства также говорится, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создал тест-систему, которая позволяет оперативно выявить случаи оспы. Лабораторные испытания системы прошли успешно, передает РИА Новости.

18 мая сообщалось, что еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании.

До этого врач-иммунолог Алексей Коновалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей России. Как отметил специалист, симптомы заболевания напоминают по своей характеристике натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.

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