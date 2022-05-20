Telegraph: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу для обсуждения вспышки оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Об этом в пятницу, 20 мая, пишет издание Telegraph.

По данным издания, болезнь может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем. Чаще всего оспой обезьян болеют дети в Африке.

Инкубационный период заболевания составляет от 5 до 21 дня. В качестве симптомов специалисты называют температуру, чувство усталости и озноб, передает РИА Новости.

20 мая первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксировали у жителя Австралии, который вернулся из отпуска в Европе. Также два случая заболевания подтвердили в Канаде.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

Недавно врач-иммунолог Алексей Коновалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей России.