В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

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Первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксировали у жителя Австралии, который вернулся из отпуска в Европе. Также два случая заболевания подтвердили в Канаде.

По данным Минздрава австралийского штата Новый Южный Уэльс, в стране заболел мужчина в возрасте 40 лет, который обратился за помощью к медикам через несколько дней после отпуска.

В Канаде первые два случая оспы выявили в провинции Квебек. В правительстве страны отметили, что один из заболевших является приехавшим в страну гражданином Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

Недавно врач-иммунолог Алексей Коновалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей России. Как отметил специалист, симптомы заболевания напоминают по своей характеристике натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.