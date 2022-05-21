Более 42 тысяч человек поучаствовали в Московском велофестивале

Фото: Пелагия Замятина, Вечерня Москва

Более 42 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале 21 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сегодня по Садовому кольцу проехали более 42 тысяч человек. Спасибо полиции Москвы, Росгвардии, сотрудникам МЧС и многим другим коллегам, которые принимали участие в организации этого праздника. Каждый год велосипедистов на дорогах Москвы становится на 15–20 процентов больше, и другие участники дорожного движения должны обращать внимание на то, что вокруг них есть велосипеды, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ДТП с участием велосипедистов в столице становится все меньше, однако еще много нужно сделать для того, чтобы смертность стремилась к нулю.

В Telegram-канале Дептранса напомнили, что во время велофестиваля в городе работали интерактивные площадки, фудкорты, играли музыканты, а также прошли турниры по воркауту и граффити.

До этого сообщалось, что в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов.

Дистанции велогонки разнились от 16 до 109 километров. Участниками состязания стали жители разных городов России в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.