Около 1,3 тысячи велосипедистов-любителей приняли участие в велогонке «Садовое кольцо»

Фото: Пресс-служба велогонки «Садовое кольцо»

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Около 1,3 тысячи велосипедистов приняли участие в велогонке «Садовое кольцо», которая состоялась при поддержке департамента транспорта и Москомспорта. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба события.

— Эта гонка легендарна по своей истории, и мы рады возможности вновь ее провести. Велосипедным соревнованиям на Садовом кольце в Москве уже более 100 лет. Они не прерывались даже во время Великой Отечественной войны. В сегодняшнем мероприятии приняли участие мужчины и женщины из разных городов России, в том числе спортсмены-хендбайкеры, закрывшие гонку, — рассказал президент Ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский.

Дистанции велогонки, как уточняется, разнились от 16 до 109 километров. Участниками события стали жители страны в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.

Напомним, что 21 мая также состоится Московский весенний велофестиваль. Так, участники в ходе мероприятия совершат массовую велопрогулку по Садовому кольцу, которая начнется в 13:00 на проспекте Академика Сахарова.