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Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая

Лейла Алиева
Город
Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

Московский весенний велофестиваль пройдет 21 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Участники совершат массовую велопрогулку по Садовому кольцу, которая начнется в 13:00 на проспекте Академика Сахарова. Протяженность маршрута составит 16 километров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12:00 до 16:00 со стороны площади Трех вокзалов будет работать фестивальный городок, где пройдут выставка ретровелосипедов, мастер-классы и интерактивные зоны партнеров, турниры по воркауту и граффити, музыкальные выступления, фуд-корты, фотозоны, детские беговелы и многое другое.

Мероприятие станет первым в серии московских велофестивалей этого года. Кроме того, три заезда запланированы на 9 июля (ночной), 4 сентября (осенний) и 4 декабря (зимний), передает официальный сайт мэра Москвы.

В связи с проведением велофестиваля в центре Москвы временно будут закрыты две парковки со шлагбаумом. Так, с 00:01 20 мая до 17:00 21 мая временно будут закрыты парковки № 9021 на проспекте Академика Сахарова и № 9032 на улице Маши Порываевой.

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