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Две парковки со шлагбаумом временно закроют в Москве из-за велофестиваля

Лейла Алиева
Город
Две парковки со шлагбаумом временно закроют в Москве из-за велофестиваля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

Две парковки со шлагбаумом временно закроют в центре города из-за проведения Московского весеннего велофестиваля. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 00:01 20 мая до 17:00 21 мая временно будут закрыты парковки № 9021 на проспекте Академика Сахарова и № 9032 на улице Маши Порываевой.

Две парковки со шлагбаумом временно закроют в Москве из-за велофестиваля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В своем Telegram-канале Дептранс призвал автомобилистов быть внимательными при парковке и заранее планировать свой маршрут.

21 мая в столице пройдет весенний велофестиваль, участниками могут стать все желающие. Отмечается, что старт заезда назначен на 13:00. Кроме того, с 12:00 до 16:00 будет работать стартовый городок с различными мероприятиями. Сбор участников пройдет на проспекте Академика Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой.

Кроме того, будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы в связи с проведением всероссийского полумарафона с 20 по 23 мая. Так, будет закрыта площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров.

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