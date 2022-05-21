Медиа-центр «Вечерней Москвы» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»

Заместитель директора медиа-центра «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева и главный специалист медиа- центра Ал / Фото: Оксана Васильева/Вечерняя Москва

20 мая состоялась церемония награждения победителей XIV ежегодного международного конкурса «Пресс-служба года». Медиа-центр «Вечерней Москвы» был отмечен в главной номинации конкурса — «Пресс-служба года» специальным дипломом — «Отличник конкурса». В эту номинацию на суд жюри поступило 86 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего на конкурс пришло 560 заявок, участники оценивались в 16 номинациях: «Пресс-секретарь года», «Лучший PR-проект в государственной сфере», «Лучший PR-проект в муниципальной сфере», «Продвижение территорий» и других.

Медиа-центр работает на базе редакции с 2014 года. Он организует на собственной площадке «Вечерней Москвы» пресс-конференции, круглые столы, семинары, брифинги, мастер-классы. За время существования, медиа-центр стал организатором многих социальных проектов. За годы работы проекты редакции были отмечены различными наградами.

Самые яркие из них:

— Ежегодный фестиваль «Народы Москвы» – грандиозное красочное представление, в рамках которого творческие коллективы многонациональной столицы представляют гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты.

— С 2014 года «Вечерняя Москва» оказывает всестороннюю поддержку и плодотворно сотрудничает с 30-ой дивизией надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. За годы сотрудничества «Вечерняя Москва», совместно с командованием Черноморского флота ВМФ России и управлением 30-ой дивизии, реализовали проекты патриотической направленности.

— Конкурс «Московское качество». С 2015 совместно с Московской торгово-промышленной палатой, под патронатом Московской городской думы проходит ежегодный конкурс «Московское качество». Конкурс был возрожден Московской торгово-промышленной палатой и газетой «Вечерняя Москва» как независимый индикатор потребительских предпочтений москвичей. Главная цель конкурса: популяризация российских производителей качественных товаров и услуг.

— На площадке «Вечерней Москвы» в он-лайн формате в 2020 и 2021 гг. прошел Московский Фестиваль Прессы. В Фестивале приняли участие столичные и федеральные СМИ, издатели, авторы тематических блогов и медиаэксперты.

- Проект «Ступени семейного счастья». Проект привлек активное участие столичных семей к жизни города. Обеспечил информацией о семейной политике и поддержку молодых москвичей, семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. На базе медиа-центра функционируют общественные клубы — «Клуб учителей», «Клуб пресс-секретарей». Регулярные клубные встречи – источник уникального, востребованного читателем контента.

Медиа-центр регулярно проводит экскурсий для школьников и студентов. Знакомство с работой редакции помогает в профессиональной ориентации молодежи столицы.