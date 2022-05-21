Футбольный клуб «Сочи» взял серебро РПЛ после победы над «Динамо»

Фото: pfcsochi.ru / Футбольный клуб Сочи

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Футбольный клуб «Сочи» в рамках последнего тура Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл столичное «Динамо» и взял серебро первенства.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. Примечательно, что все голы были забиты игроками «Сочи»: и в свои, и в чужие ворота мяч отправил Кристиан Нобоа, хет-трик оформил Матео Кассьерра, также голом отметился Артур Юсупов.

«Сочи» за 30 туров набрал 56 очков и оказался на второй строчке турнирной таблицы, а «Динамо» после поражения слетело на третью строчку. В своем активе столичная команда имеет 53 балла.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым обеспечив себе досрочный выход в РПЛ.

Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол принадлежит 29-летнему Мухаммаду Султонову, который поразил ворота соперника на 85-й минуте. Победа над «Енисеем» и проигрыш «Оренбурга» от «СКА-Хабаровск» позволили «Торпедо» занять первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.