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В Минтрансе заявили, что санкции стимулируют к поиску новых логистических коридоров

Георгий Соланович
Общество
В Минтрансе заявили, что санкции стимулируют к поиску новых логистических коридоров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ограничительные меры, введенные в отношении России, стимулируют государство к поиску новых логистических коридоров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в субботу, 21 мая.

— Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры. Существует такой известный международный транспортный коридор (МТК) — «Север — Юг», — напомнил Савельев.

По его словам, правительство рассматривает это направление, поэтому «там не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться».

Коридор «Север — Юг» связывает страны Азии с Европой через Россию, проходя через порты Оля, Астрахань и Махачкала, передает ТАСС.

До этого научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что запрет проезда через Белоруссию европейского автотранспорта приведет к удорожанию логистики и некоторому росту цен на товары. Однако товарооборот между ЕС, Россией и Белоруссией не прекратится, если не будут введены новые санкции.

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