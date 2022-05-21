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Эрдоган назвал условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Георгий Соланович
В мире
Эрдоган назвал условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО только в том случае, если скандинавские страны выразят свою солидарность с Анкарой в вопросах безопасности. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в субботу, 21 апреля.

— Если Швеция и Финляндия открыто не продемонстрируют, что их позиция схожа с Турцией по основным вопросам, особенно в «борьбе с терроризмом», то Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО, — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция поддерживает «политику открытых дверей НАТО», однако членство Финляндии и Швеции в альянсе зависит от их отношения к «жизненно важным интересам национальной безопасности» Анкары, передает РИА Новости.

До этого президент Турции в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсудил членство скандинавской страны в НАТО. Эрдоган заявил финскому коллеге, что игнорирование террористических угроз не соответствует духу североатлантического альянса.

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