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Спасатели помогли упавшей в Москву-реку женщине

Георгий Соланович
Происшествия
Спасатели помогли упавшей в Москву-реку женщине
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Болотная набережная, дом 3, строение 1. Карта всех событий

Работники поисково-спасательной станции «Крымский мост» 21 мая спасли женщину, по неосторожности упавшую в Москву-реку. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

— Утром 21 мая на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в воду <...> По тревоге вышла дежурная смена спасателей. На месте происшествия спасатели обнаружили женщину в воде. Работники поисково-спасательной станции подняли ее на борт катера и доставили на станцию. Пострадавшей 1995 года рождения оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем, — говорится в сообщении департамента.

По словам самой девушки, она оказалась в реке случайно: пыталась достать телефон, который упал в воду. В Telegram-канале департамента призвали столичных жителей быть аккуратными во время отдыха у воды.

13 мая спасатели помогли мужчине, упавшему в Москву-реку возле парка «Музеон». Выехавшие на место спасатели нашли молодого человека в воде и помогли ему подняться на борт катера, доставив на спасательную станцию.

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