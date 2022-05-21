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Четыре остановки на маршруте автобуса № 829 не будут работать 22 мая

Георгий Соланович
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Четыре остановки на маршруте автобуса № 829 не будут работать 22 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Четыре остановки на маршруте автобуса № 829 не будут работать 22 мая с 9:00 в связи с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 21 мая.

— 22 мая с 9:00 до окончания мероприятия остановки «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» для автобуса № 829 временно не работают. Это связано с проведением спортивного мероприятия, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Дептранса рекомендовали горожанам во время проведения мероприятия пользоваться остановками автобуса № 229.

До этого сообщалось, что движение на нескольких улицах в Москве перекроют с 24 мая. Так, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.

Кроме того, в связи с проведением строительных работ с 25 мая по 25 августа ограничат движение на Северо-Западной хорде в сторону улицы Боженко в районе владения 43, строения 2 по улице Ивана Франко.

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