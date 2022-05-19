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Дептранс анонсировал перекрытие движения на ряде улиц в Москве

Лейла Алиева
Город
Дептранс анонсировал перекрытие движения на ряде улиц в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

Движение на нескольких улицах в Москве перекроют с 24 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.

Дептранс анонсировал перекрытие движения на ряде улиц в Москве Фото: Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Кроме того, в связи с проведением строительных работ с 25 мая по 25 августа ограничат движение на Северо-Западной хорде в сторону улицы Боженко в районе владения 43, строения 2 по улице Ивана Франко.

Дептранс анонсировал перекрытие движения на ряде улиц в Москве Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве состоится торжественная церемония в День славянской письменности и культуры 24 мая, которая пройдет возле памятника Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади. По традиции участники церемонии под звучание гимнов возложат цветы к подножию памятника.

Также стало известно, что несколько столичных улиц в центре города перекроют для движения транспорта с 20 по 21 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля. Ограничения коснутся проспекта Академика Сахарова, Садового кольца, улиц Маши Порываевой, Каланчевской и Мясницкой.

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