Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 22 мая

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 22 мая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 22 мая, в столичном регионе удержится сухая и малооблачная погода, осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–15 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области погода комфортная, колебания метеопараметров не выраженные и в пределах климатических значений, кислородный режим благоприятный, в утренние часы содержание кислорода выше нормы.

Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к функциональным возможностям организма и редко становятся причиной погодообусловленных обострений. Следует использовать хорошую погоду для отдыха и занятий спортом, оздоровительными процедурами на свежем воздухе.

Синоптик Марина Макарова пообещала москвичам потепление на следующей неделе. Оно начнется со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте