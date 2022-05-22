Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 22 мая

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 22 мая, в столичном регионе удержится сухая и малооблачная погода, осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–15 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области погода комфортная, колебания метеопараметров не выраженные и в пределах климатических значений, кислородный режим благоприятный, в утренние часы содержание кислорода выше нормы.

Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к функциональным возможностям организма и редко становятся причиной погодообусловленных обострений. Следует использовать хорошую погоду для отдыха и занятий спортом, оздоровительными процедурами на свежем воздухе.

Синоптик Марина Макарова пообещала москвичам потепление на следующей неделе. Оно начнется со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов.