Синоптик пообещала москвичам потепление на следующей неделе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Потепление начнется в столице со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Скоро уже более теплые воздушные массы будут приходить. Комфортная температура, выше 20 градусов тепла, прогнозируется со вторника. Затем еще чуть потеплеет, — рассказала она.

Синоптик отметила, что 26 и 27 мая столбик термометра будет подниматься до плюс 18-23 градусов. Такой температурный фон ниже нормы на 1,5-2 градуса, отметила метеоролог.

— Аномалия будет сокращаться. В выходные и понедельник температура еще на 4 градуса ниже нормы, затем — на 1,5-2 градуса, — сообщила Макарова, передает ТАСС.

Москвичам пообещали майскую погоду с середины следующей недели. 24 и 25 мая буду прохладными днями для последней недели мая. Так, днем температура воздуха не будет превышать девяти градусов тепла, а ночью — плюс пяти градусов.