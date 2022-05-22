«Возможно, вы чем-то больны»: врач Ярцева рассказала, о каких заболеваниях говорит сильный запах пота

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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», о каких серьезных заболеваниях сигнализирует сильный запах пота.

По словам медика, потливость может быть индивидуальной особенностью человека. Этот фактор нужно учитывать в первую очередь. Однако если вы заметили резкие изменения, то «возможно, вы чем-то больны».

— Потливость может повышаться при нарушении обмена веществ, при серьезных заболеваниях печени, диабете, ожирении. Например, при сахарном диабете грибковые поражения кожи усиливают запах пота, — рассказала медик.

Ярцева подчеркнула, если вы никогда не страдали повышенной потливостью и неприятным запахом, то первое, что вы должны сделать, — обратиться за медицинской помощью.

— Главный сигнал быстрее пойти к врачу — это резкое изменение запаха. Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту, — заверила специалист.

Она уточнила, что потливость с неприятным запахом не может быть главным характерным симптомом заболевания.

— Обычно этот недуг проявляется в совокупности с другими проявлениями болезни. Например, при заболевании щитовидной железы гипертиреозе потливость будет одним из симптомов наряду с усиленным сердцебиением и скачками давления. Только врач при грамотной диагностике сможет понять, что с вами происходит, — заключила Ярцева.

Медик заключила, что если запах пота — единственный симптом, который вызывает беспокойство, значит другие пока скрыты. А если вовремя не получить правильно решение, это может привести к необратимым последствиям.