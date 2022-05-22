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Более 100 юных шахматистов встретились в Музее Победы

Александр Афонин
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Более 100 юных шахматистов встретились в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

21 мая в Музее Победы прошел шахматный турнир «Чемпион мира». В нем приняли участие 108 юных спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 22 мая.

— В Музее Победы 21 мая состоялся шахматный турнир «Чемпион мира». Его участниками стали 108 юных спортсменов в возрасте до 15 лет — как бывалые игроки, так и начинающие шахматисты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самому юному участнику было четыре года.

Турнир длился три с половиной часа. Участники были разделены на четыре категории, которые ранжировались возрастом и личным рейтингом по версии Федерации шахмат России. Мероприятие прошло по швейцарской системе, с контролем времени, без выбывания игроков.

По итогам турнира, лидеры и призеры были награждены кубками, медалями и памятными подарками.

19 мая в Музее Победы прошла эксклюзивная экскурсия, приуроченная к Международному дню музеев. В ходе специальной программы «Посторонним вход… разрешен!» сотрудники музея приоткрыли посетителям тайны главного военно-исторического музея России.

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