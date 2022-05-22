Подростки обнаружили схрон оружия ВСУ рядом с интернатом в Херсоне

Фото: president.gov.ua

Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских военнослужащих и передали его российским военным. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили РИА Новости.

— Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало, в черном пакете. Мы перепрятали в подвале, — рассказал один из ребят.

Отмечается, что среди найденных документов был военный билет военнослужащего Украины. В нем отмечено, что владелец принимал участие в боевых действиях в Донбассе, передает агентство.

19 мая глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо заявил, что регион в перспективе войдет в состав России. По его словам, Херсонская область рассматривает РФ как «свою страну».

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области о вступлении региона в состав страны. Она отметила, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.