Глава Херсонской области заявил о трансформации региона в субъект России

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Херсонская область войдет в состав России, заявил в четверг, 19 мая, глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо.

— Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект Федерации, будет Херсонская область Российской Федерацией, — подчеркнул он.

Глава ВГА также добавил, что Херсонская область рассматривает Россию, как «свою страну», передает издание Lenta.

11 мая заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область обратится к российским властям с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является Россией. Кроме того на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области. Она подчеркнула, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.