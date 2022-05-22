Сергунина: ВДНХ приглашает на программу ко Дню славянской письменности и культуры

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ организовала для москвичей и гостей столицы специальную программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 22 мая.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Вплоть до этой даты посетителей выставки ждут лекции, мастер-классы, квизы и онлайн-экскурсия.

— Три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности «Слово». За это время он стал одной из самых популярных площадок выставки. Мероприятия, которые там проходят, интересны посетителям самых разных возрастов. Экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги, — рассказала Сергунина.

Так, 22 мая в 14:00 на ВДНХ начнется мастер-класс «Устав», в 15:00 состоится воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа», а в 18:00 в центре «Слово» пройдет квиз «Тайны Кирилла и тайны Мефодия».

Кроме того, 24 мая в 12:00 в официальных аккаунтах выставки будет опубликована онлайн-экскурсия «Десять веков славянской письменности» по экспозиции центра «Слово», а в 15:00 начнется мастер-класс по каллиграфии «Вяжем вязь». Запланированы и другие мероприятия, заключила Сергунина.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым объявил об открытии двух новых музеев на ВДНХ — музея «Биотех» и выставки Биологического музея имени Тимирязева.