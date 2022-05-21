Сергей Собянин открыл два новых музея на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым объявил об открытии двух новых музеев на ВДНХ — музея «Биотех» и выставки Биологического музея имени Тимирязева. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Сегодня к предприятиям присоединяются еще два музея: Музей Тимирязева и музей «Биотех», который мы открываем при поддержке Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук. Интереснейший музей, он расскажет о прошлом, настоящем и будущем биотехнологий, которые, конечно, занимают в реальной нашей жизни огромную часть, о которой мы даже, может, не догадываемся, — отметил он.

При этом глава города подчеркнул, что ВДНХ постепенно превращается в настоящий город музеев. Он напомнил, что на сегодняшний день на территории выставки работает 20 музейных пространств, начиная от музея пчеловодства и заканчивая музейным комплексом космонавтики.

Помимо этого, Собянин выразил огромную благодарность главе Минобрнауки РФ за поддержку данного проекта, сообщает агентство.

В среду, 11 мая, мэр сообщил об открытии 46 летних павильонов «Здоровая Москва» в парках столицы.

Также стало известно о появлении экспозиции Политехнического музея в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ. Глава города уточнил, что после реставрации павильон станет одной из главных площадок Политехнического музея.