В павильоне «Зерно» на ВДНХ откроется экспозиция Политехнического музея

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

проспект Мира, дом 119, строение 59 Карта всех событий

В павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ откроют экспозицию Политехнического музея. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, после реставрации павильон станет одной из главных площадок Политехнического музея.

— Реставраторы приводят в порядок и фасады и интерьеры павильона, уникальную лепнину и искусственный мрамор, восстанавливают скульптуры и декор. Работы должны завершиться в следующем году, — отметил Собянин.

Павильон был построен в 1939 году и является третьим по высоте. зданием на ВДНХ. Его башню венчает золотой шпиль с пятиконечной звездой из стекла рубинового цвета, пишет мэр в своем Telegram-канале.

19 мая в Третьяковкой галерее завершили реставрацию картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» . При восстановлении повреждений специалисты использовали новейшие материалы и технологии, а также разработали целый ряд ноу-хау, которые впервые успешно применили в реставрационной области.

Кроме того Собянин рассказал о новых проектах ВДНХ. По его словам, завершилась реставрация павильона «Центральный», в котором в ближайшее время Третьяковская галерея разместит выставки и картины.