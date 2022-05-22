Более 10 тысяч москвичей посетили «Ночь музеев» в Музее Победы и его филиалах

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев — 2022» Музей Победы и его филиалы посетили более 10 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Специально для проведения акции были подготовлены две новые экскурсионные программы по экспозиции «Подвиг народа». «Сражающаяся культура» рассказала о культурном наследии России и его спасении в военные годы. При участии творческой группы «Театраж» прошли театрализованные иммерсивные экскурсии «Простые герои».

Для гостей мероприятия на сцене Зала Полководцев прозвучали патриотические песни в исполнении Академического хора русской песни радио «Орфей».

Помимо этого, в рамках акции «Ночь в музее» состоялись практикум «Музейные профессии», мастер-классы по актерскому мастерству и кинопоказы фильмов о культуре.

Акция «Ночь в музее» состоялась 21 мая. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в честь события в Москве прошло более 230 мероприятий. Участников акции ждали концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству.