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Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление на форуме в Бангкоке

Александр Афонин
В мире
Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление на форуме в Бангкоке
Фото: Twitter @APEC

Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил представитель российской делегации.

— Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС, — сказал он.

Отмечается, что большинство стран АТЭС почти согласовали финальное заявление. Было завершено 23 из 24 параграфов, однако представители США, Канады, Австралии, Японии и Новой Зеландии не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС в ходе выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Согласно данным СМИ, встречу министров покинули представители Австралии, Канады, США, Японии и Новой Зеландии.

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