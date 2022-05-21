Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС в ходе выступления РФ

Фото: Twitter @APEC

Представители Японии, США и еще трех стран не дослушали речь главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, покинув встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в субботу, 21 мая, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.

— Да. Я могу подтвердить, что это правда, — отметил он.

Согласно данным СМИ, встречу министров покинули также представители Австралии, Канады и Новой Зеландии. Данное решение было принято в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине, сообщает ТАСС.

Напомним, что чиновники разных стран покинули встречу глав министерств финансов и центральных банков стран — членов G20 во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова. В числе тех, кто покинул заседание, была министр финансов США Джанет Йеллен.

Помимо этого, делегация российской Общественной палаты (ОП) не приняла участия во втором дополнительном совещании по поводу человеческого измерения, поскольку ей запретили появляться на площадке ОБСЕ. Темой встречи стало функционирование демократических институтов в период кризиса.