WP: Чиновники ряда стран покинули встречу G20 во время выступления Силуанова

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Чиновники разных стран покинули проходящую в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран — членов G20 во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом сообщает газета The Washington Post в среду, 20 апреля.

В частности, по данным издания, в числе тех, кто покинул заседание, была министр финансов США Джанет Йеллен. Силуанов участвовал в мероприятии по видеосвязи, передает РИА Новости.

До этого Йеллен уже заявляла, что собирается бойкотировать некоторые сессии стран G20, если в них будут принимать участие представители России. Так американский министр решила показать стремление Америки вытеснить Россию из мировых финансовых институтов.

5 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова принимать участие в формате G20, однако в случае исключения РФ из «Большой двадцатки» ничего страшного не случится. Он уточнил, что в условиях нарушения всех норм международного права со стороны Запада в настоящее время необходимо выстраивать новые векторы отношений, чем и планирует заняться Москва.