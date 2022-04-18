Глава Минфина США собирается бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия России

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Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии стран — членов «Группы двадцати» (G20), если в них будет участвовать Россия. Об этом сообщил представитель американского минфина в понедельник, 18 апреля.

Сессии пройдут в рамках предстоящей на этой неделе встречи глав министерств финансов и центральных банков стран — членов G20. Йеллен намерена принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике. В ней также ожидается участие РФ. Уточняется, что глава российского Минфина Антон Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из предстоящих заседаний.

Агентство Reuters со ссылкой на того же чиновника передает, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия. Таким способом она намеревается подчеркнуть желание Америки исключить Россию из глобальных финансовых институтов, передает ТАСС.

25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова принимать участие в формате G20, однако в случае исключения РФ из «Большой двадцатки» ничего страшного не случится. Он уточнил, что в условиях нарушения всех норм международного права со стороны Запада в настоящее время необходимо выстраивать новые векторы отношений, чем и планирует заняться Москва.

CША обсуждают со своими союзниками возможность исключения России из «Группы двадцати». Об этом 23 марта сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.