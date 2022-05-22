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Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Александр Афонин
Спорт
Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
Фото: Роман Кульгускин / АГН Москва

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объявил о своем уходе из состава команды. Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 мая.

— Питер, спасибо за все, — написал он.

В своем видеосообщении Дзюба предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Он поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените». По его словам, без них бы он не смог достичь таких высот.

Видео: Telegram-канал Артема Дзюбы

Кроме того, он обратился к тем, кто критиковал его во время выступления за петербургский клуб.

— Вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно, — отметил Дзюба.

Помимо этого, футболист напомнил об успехах в составе команды. В период с 2015 года форвард стал четырехкратным чемпионом России, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны.

30 апреля санкт-петербургский «Зенит» в победе против московского «Локомотива» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Российской премьер-лиги. По итогам игры клуб набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла).

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