Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объявил о своем уходе из состава команды. Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 мая.
— Питер, спасибо за все, — написал он.
В своем видеосообщении Дзюба предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Он поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените». По его словам, без них бы он не смог достичь таких высот.
Кроме того, он обратился к тем, кто критиковал его во время выступления за петербургский клуб.
— Вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно, — отметил Дзюба.
Помимо этого, футболист напомнил об успехах в составе команды. В период с 2015 года форвард стал четырехкратным чемпионом России, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны.
30 апреля санкт-петербургский «Зенит» в победе против московского «Локомотива» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Российской премьер-лиги. По итогам игры клуб набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла).