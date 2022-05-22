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ВОЗ зафиксировала 92 случая заражения оспой обезьян в мире

Александр Афонин
В мире
ВОЗ зафиксировала 92 случая заражения оспой обезьян в мире
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтвержденных и 28 предполагаемых случаях заболевания оспой обезьян. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter в воскресенье, 22 мая.

— Поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование, — говорится в сообщении.

Отмечается, что не была установлена связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью.

Помимо этого, выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичных стран, в организации назвали «в высшей степени необычным событием».

ВОЗ рекомендует продолжать следить за эпидемиологической ситуацией в не являющихся эндемичными странах, передает ТАСС.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой. По его словам, в случае обращения зараженного человека врачи смогут выявить и вылечить инфекцию.

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