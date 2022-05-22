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«Ей реально плевать!»: Шахназаров прокомментировал возвращение Дапкунайте в Россию

Александр Афонин
Общество
«Ей реально плевать!»: Шахназаров прокомментировал возвращение Дапкунайте в Россию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Как только Ингеборга Дапкунайте получила возможность заработать в России, она сразу забыла о нелюбви к стране и вернулась обратно. Такое мнение выразил писатель и журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу на YouTube.

— Ей реально плевать! Она приехала и заработала денег. Поторговала личиком и уехала. А вот те, кто ее пригласил? Это прямое неуважение к себе. А без этого мы не сможем победить. Это показывают люди, которые крышуют Дапкунайте, — сказал он.

Шахназаров дал свой комментарий после появления артистки на фестивале «Вдохновение», который прошел в Москве. По словам писателя, за это Дапкунайте получила солидный гонорар.

Однако, несмотря на критику России, Дапкунайте часто в своих интервью критиковала русофобию и заявляла, что прекрасно относится к русской культуре, передает Пятый канал.

До этого режиссер Карен Шахназаров высказался о покинувших Россию артистах. Он заявил, что те артисты, которые покинули Россию с начала спецоперации, никому не нужны. По его словам, никто из покинувших страну деятелей культуры не пользуется большой популярностью у публики.

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